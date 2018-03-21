Спортсмены-биатлонисты привыкли метко стрелять даже с пульсом 180-200 ударов в секунду. В истории бывали случаи, когда таких стрелков вербовали в снайперы.

Об этом рассказала капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная в эфире программы "ОТДУШИВДУШУ".

"Правда ли, что биатлонистов вербуют в снайперы? Изначально биатлон - военный вид спорта. Из истории мы знаем, что биатлонистки становились снайперами. Мы стреляем "на пульсе".

В состоянии покоя нам намного проще стрелять, чем стрелку "с пульса". Мы более мобильны. Стрельба "на пульсе" - когда после пробежки пульс 180-200 ударов. Работала ли я снайпером в зоне АТО? Я там вообще не была!", - рассказала Елена Пидгрушная.

Видео: youtube.com/ОТДУШИВДУШУ

Как сообщала "Страна", причиной провала женской сборной Украины по биатлону на Олимпиаде - назвали служебный роман.

Отметим, что Валентина Семеренко также объяснила провал на Олимпиаде.