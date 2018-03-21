Национальная гвардия не обязана и не станет охранять телеканал ZIK, который принадлежит олигарху Петру Дыминскому, обвиняемого в смертельном ДТП.

Об этом написал директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

"Национальная гвардия не обязана и не будет охранять медиа Петра Дыминского, который избегает правосудия по подозрению в совершении смертельного ДТП. Вместо того, чтобы отвечать перед законом, совладелец телеканала лепит из себя псевдополитического беглеца, грезит захватами, атаками, притеснениями и преследованиями своего СМИ, превратив его в телевизионный рупор "зрадофилии портновски-саакашвиливського штаба", - написал Шевченко.

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

Это заявление уже вызвало удивление и возмущение журналистов. Так, работники СМИ интересуются, что полиция теперь сама выбирает, где выполнять свои обязанности.

"Полиция у нас теперь выполняет свои обязанности там, где хочет? А там, где им не нравится, не будет?", - спрашивает Ирина Каминская.

Фото: facebook.com/caminoell

Ранее "Страна" сообщала, что телеканал ZIK опубликовал официальное заявление о готовящемся силовом захвате.