В Украине установлены новые требования к материально-технической базе малых производств винодельческой продукции.

Такая база должна включать:

земельные участки, принадлежащие субъекту хозяйствования на основании любого вещного права, на которых предприятие выращивает плоды, ягоды, виноград, а также размещает товарную пасеку;

принадлежащие субъекту хозяйствования отдельные нежилые помещения (цеха, подвалы, ангары), предназначенные для осуществления хозяйственной деятельности;

собственную или привлеченную на договорных началах аккредитованную лабораторию, уполномоченную на проведение работ по проверке качества и безопасности вин виноградных, вин плодово-ягодных, напитков медовых;

оборудование для производства и розлива в потребительскую тару вин и напитков. Должно быть обеспечено: взвешивание плодов, ягод, винограда, меда; измельчение, прессование плодов, ягод, винограда; отстаивание сусла из плодов, ягод, винограда, меда; брожение сусла из плодов, ягод, винограда, меда и т. д.

Переработку плодов, ягод, винограда, изготовление, хранение и обработку виноматериалов плодово-ягодных, виноградных или медовых проводят с использованием типового оборудования и технологических емкостей, изготовленных из разрешенных коррозионностойких материалов.

Запрещено использование спирта при производстве субъектами хозяйствования малых производств винодельческой продукции.

К малым производствам винодельческой продукции относятся субъекты хозяйствования, которые осуществляют с полным технологическим циклом без добавления спирта производство и разлив в потребительскую тару вин виноградных, вин плодово-ягодных или напитков медовых в объеме, не превышающем 10 тыс. декалитров в год, из виноматериалов исключительно собственного производства (не приобретенных), полученных путем переработки плодов, ягод, винограда, меда собственного производства.

Новые марки вин и напитков утверждает руководитель предприятия на основании заключения:

Центральной отраслевой дегустационной комиссии винодельческой промышленности или

дегустационной комиссии профильного научного учреждения или

дегустационной комиссии отраслевой общественной организации.

Изменения предусмотрены Законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития производства терруарных вин и натуральных медовых напитков" (проект № 6693), который был принят Верховной Радой на вечернем заседании 20 марта. Закон принят с учетом предложений Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

Как сообщала "Страна", ранее парламент отметил лицензию на оптовую продажу алкоголя для небольших производителей.

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