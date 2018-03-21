В Кропивницком контрактник украл из части боевых радиостанций на десятки тысяч гривен
Сотрудники СБУ выявили военного-контрактника одной из воинских частей в Кировоградской области, который занимался хищением средств связи боевых подразделений. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Правоохранители установили, что сержант роты охраны похитил 14 радиостанций с целью их сбыта. Рыночная стоимость указанного имущества составляет почти 80 тыс. грн", - указывается в сообщении.
Оперативники спецслужбы выявили злоумышленника при продаже 6 средств связи вблизи одного из местных торговых центров.
Фото: ssu.gov.ua
Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
В рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.410 Уголовного кодекса Украины (похищение военнослужащим оружия, боеприпасов, военной и специальной техники) продолжаются следственные действия, в том числе проверяется причастность других должностных лиц к противоправным действиям.
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