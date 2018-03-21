Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная сообщила, что лесбиянок среди ее напарниц по команде - нет.

Об этом 31-летняя олимпийская чемпионка сообщила в эфире программы "ОТДУШИВДУШУ".

"Есть ли в биатлоне лесбиянки? Есть. Но не у нас (смеется). Про все команды не знаю, но есть команды, где они есть. По-моему, даже у ребят есть. Я не знаю, как им живется. Я не была в их шкуре (смеется). Нет контроля по определению сексуальной ориентации", - сказала Пидгрушная.

Видео: youtube.com/ОТДУШИВДУШУ

Как сообщала "Страна", причиной провала женской сборной Украины по биатлону на Играх назвали служебный роман. Стало известно, что 27-летняя спортсменка проживала в одном номере с 50-летним словенским тренером.

Также мы писали о том, что один из лидеров сборной Валентина Семеренко жестко раскритиковала работу тренерского штаба во главе со словаком Урошем Велепецем, обвинив его в провалах команды на Олимпиаде-2018 и трусости.