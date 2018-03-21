Первый замначальника Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Игорь Колесник провел рабочую встречу с новым советником при украинском Минобороны и ВСУ полковником Дэвидом Колледой, который будет предоставлять совещательную помощь в вопросах создания эффективной системы логистики украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

"Я очень рад видеть, что уже создано Главное управление логистики Вооруженных сил Украины, что соответствует J-4. Это очень важный шаг", - говорится в сообщении.

Новый советник при Минобороны и ВСУ рассказал, что в настоящее время приоритетами является организация обучения пользователей информационной системой логистики НАТО, координация действий на международном уровне и разработка изменений в законодательную базу.

В свою очередь первый замначальника Генштаба проинформировал иностранного советника о достижениях в реформировании логистической системы ВСУ и неотложных вопросах в этом направлении.

"До конца марта будут сформированы отделы логистики в штабах видов Вооруженных сил и оперативных и Воздушного командования. Этим мы завершим создание вертикали логистики", - сообщил генерал-полковник Игорь Колесник.

Напомним, в начале марта президент Петр Порошенко подписал положение о Силах спецопераций ВСУ.

Также мы информировали, что глава Генштаба ВСУ договорился о сотрудничестве с командующим спецназом НАТО.