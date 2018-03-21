Продолжение карьеры главного тренера мужской сборной Украины по биатлону Юрая Санитры определится в апреле 2018.

Об этом словацкий тренер заявил в интервью "UA:Биатлон".

Санитра рассказал о планах объединить мужскую и женскую команды Украины, но при этом сообщил, что вопрос его работы в украинской команде все еще остается открытым.

"Вопрос о моей дальнейшей работе пока открытый. Сейчас я в Словакии, буду в Киеве ориентировочно в середине апреля. Тогда все и станет ясно. Есть разные варианты. Лично я хочу продолжить сотрудничество, ведь два года мы тяжело работали с ребятами и хотим завершить свое дело", - сообщил Санитра.

"Не хочу забегать вперед, но рассматривается такой вариант, объединяющий мужскую и женскую команду, и у них будет один главный тренер. Но это еще рабочий проект. Делать какие-то выводы рано. Если я буду тренировать обе сборные, то для начала надо будет провести детальный анализ. Понять, как двигаться дальше. Нужно с первых дней думать о следующей Олимпиаде, ведь не исключено, что в женской команде возникнут кадровые вопросы". Кром того, Санитра рассказал, кого он видит среди спортсменов сборной на будущей зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году.

"Что касается подготовки к следующей Олимпиаде нынешних спортсменов мужской сборной, то, думаю, они будут готовиться. И Прима, и Подручный могут еще добавлять. В этом году Артем и Дмитрий вытащили вдвоем чуть ли не весь сезон, они молодцы. Сергей Семенов, несмотря на проблемы со здоровьем, остается биатлонистом мирового класса. Есть еще Тищенко и Ткаленко. К тому же, надо проанализировать выступления представителей команды "Б", провести соответствующее тестирование, чтобы оценить их возможности и перспективы в главной команде", - сказал Санитра.

Напомним, и мужская, и женская сборные Украины по биатлону провалили зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.

Ранее "Страна" сообщала, что причиной провала украинской сборной по биатлону называют служебный роман, а также о том, что украинская биатлонистка Семеренко жестко объяснила провал на Олимпиаде.