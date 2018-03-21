В Кассационном гражданском суде отказались открыть кассационное производство по спору о возмещении материального ущерба в размере 150 613, 28 грн, ввиду его малозначимости.

Соответствующее определение было вынесено по делу № 127/22669/17 (№ 61-12455ск18) 14 марта.

Судья-докладчик разъяснил, что согласно пункту 2 части третьей статьи 389 ГПК не подлежат кассационному обжалованию судебные решения в малозначимых делах. К последним относятся дела, в которых цена иска не превышает 100 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января 2018 года - 1762 грн).

Это значит, что минимальный порог составляет теперь 1762х100 = 176 200 гривен.

Данный иск был подан в октябре 2017 года, когда прожиточный минимум составлял 1684 грн, а апелляционный суд вынес решения после 15 декабря (дата вступления в силу новых процессуальных кодексов).

"Учитывая, что положения статьи 19 ГПК в структуре законодательного акта расположены среди Общих положений настоящего Кодекса, суд вправе относить дело к категории малозначимых на любой стадии его рассмотрения. При этом, по содержанию правилам пункта 1 части шестой статьи 19 ГПК дела, указанные в этом положении, являются малозначимыми в силу свойств, присущих такому делу, исходя из цены предъявленного иска и его предмета, без необходимости принятия отдельного судебного решения об отнесении указанного дела к соответствующей категории", - указано в определении суда.

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