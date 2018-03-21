С космодрома Байконур запущена ракета-носитель "Союз-ФГ", которая должна вывести в космос корабль "Союз МС-08".

Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

В 19:46 по Киеву успешно отделилась первая ступень. Спустя три минуты отделилась и вторая ступень. Отделение третьей ступени произошло в 20:53. Корабль выведен на орбиту.

Ракета должна вывести пилотируемый корабль "Союз МС-08" с новым экипажем МКС, стыковка со станцией ожидается через два дня

На корабле к Международной космической станции летит новый экипаж в составе Олега Артемьева, Эндрю Фойстела (NASA) и Ричарда Арнольда (NASA).

Перед запуском ракеты экипаж слушал музыку, говорилось в Twitter "Роскосмоса": "Музыка, которая играет в корабле перед стартом, помогает экипажу корабля сохранить хорошее настроение перед запуском. Все треки были отобраны исключительно членами экипажа".

До того как корабль состыкуется с Международной космической станцией, пройдет двое суток: стыковка запланирована на 22:41 мск 23 марта, говорится в сообщении госкорпорации.

28 февраля с МКС вернулись космонавт Александр Мисуркин, астронавты Марк Манде Хай и Джо Акаба. Они провели на станции 168 суток.

Фото: twitter.com/roscosmos

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Как сообщала "Страна", появилось видео успешного старта ракеты "Союз", который был перенесен в последний момент.

Напомним, что мартовскую экспедицию на МКС перенесли на неделю.