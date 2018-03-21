Размер пособия по больничным листам по уходу за больным ребенком зависит от страхового стажа, передает пресс-служба Фонда социального страхования.

"Пособие по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет выплачивается застрахованному лицу с первого дня периода, на протяжении которого ребенок нуждается в уходе, но не более 14 дней. Этот срок может больше, если ребенок нуждается в стационарном лечении", - пояснил директор Фонда Евгений Баженков.

Листок нетрудоспособности выдается врачом одному из работающих членов семьи, или другому работающему лицу.

Размер пособия зависит от страхового стажа застрахованного лица:

от 50% средней зарплаты (если стаж не превышает 3 года);

до 100% (если стаж - более 8 лет).

Отмечается, в течение первых двух месяцев текущего года выделено 139,9 млн гривен помощи по больничным листам в категории "по уходу за больным членом семьи", в которую включены и уход за больными детьми.

Ранее сообщалось, что в Украине запустят электронный реестр больничных листов.

Еще отметим, что Кабмин снизил размер страхового стажа, который украинцы смогут докупить после реформы.