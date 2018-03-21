В Украине в четверг, 22 марта существенных осадков не ожидается, днем от 2° мороза до 3° тепла. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр на своей странице в Facebook.

"22 марта в Украине без существенных осадков, только ночью в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и Крыму снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с”, - говорится в сообщении.

"В Киеве завтра осадков не прогнозируем. На дорогах гололедица. Температура ночью 6-8 ° мороза, днем около 0,"- также прогнозируют синоптики.

Фото: facebook.com/ukrgmc.official/

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 марта самая высокая температура днем ​​была зафиксирована на отметке 21,5 градусов тепла в 1974 году, а самая низкая ночью - на отметке 18,4 градусов мороза в 1942 году.

Ранее "Страна" писала о том, что опубликовано фото циклона, который накрыл Украину.

Также синоптик показала, куда уйдет циклон и когда в Украине закончатся снегопады.

Ранее стало известно, что потеплеет только к выходным, таков прогноз погоды до конца недели.