Выезд заробитчан из Украины позитивен в краткосрочной перспективе для платежного баланса, однако является значительным риском для экономики уже через несколько лет.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает УНИАН.

Он отметил, что потенциал к дальнейшему увеличению миграции из Украины все еще существует.

"Можно сказать, что в краткосрочном периоде преобладают позитивные стороны, потому что это позитивно влияет на наш платежный баланс, но в среднесрочной перспективе это значительный фактор риска", - сказал банкир.

Национальный банк повысил оценку объема частных денежных переводов в Украину в 2017 году на $2 миллиарда - до $9,3 миллиарда, или 8,4% ВВП, "в связи с совершенствованием методики расчета".

Согласно обновленным данным, рост объема частных денежных переводов в Украину в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил $1,8 млрд., или 24%.

"Повышение зарплат, которое стимулируется эмиграцией, и повышение социальных стандартов создает давление на рынок труда, создает давление на прибыльность предприятий, на макроэкономические показатели, в том числе и на инфляцию", - заявил глава НБУ.

Как сообщала "Страна", негативное отношение поляков к украинцам достигло максимума за 10 лет. Авторы исследования утверждают, что по сравнению с 2017 годом отношение поляков ухудшилось практически ко всем нациям, которые включили в опрос.

Отметим, что в Украине число безработных выросло до 383 тысяч.