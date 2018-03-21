Российский монополист "Газпром" готовит иск в международный арбитраж в связи со штрафом Антимонопольного комитета Украины на сумму 172 млрд гривен ($6,6 млрд по текущему курсу).

Об этом передает "Интерфакс".

Компания "не признает правомерность наложения штрафа и считает данные действия Украины нарушением его прав, в том числе гарантированных российско-украинским межправительственным Соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27.11.1998 года".

В этой связи "Газпром" уже направил Украине уведомление и "в настоящее время готовит соответствующий иск для обращения в международный арбитраж".

Как сообщалось, в 2016 году Антимонопольный комитет Украины принял решение наложить на российский Газпром штраф в сумме 85,9 млрд грн, или около $3,2 млрд из-за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

Впоследствии АМКУ начислил 100% пени на 85,9 млрд грн штрафа ПАО "Газпром" в сумме 85,966 млрд грн.

В декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ о принудительном взыскании штрафа и пени с "Газпрома" в сумме 172 млрд грн.

В августе 2017 года "Газпром" подал жалобу в Верховный суд Украины по делу о штрафе в 172 млрд гривен.

В начале марта министр юстиции Павел Петренко сообщил, что Минюст создал рабочую группу для взыскания 172 млрд грн штрафа с "Газпрома" в юрисдикциях, с которыми Украина имеет договор о правовой помощи.

20 марта Пертерко заявил, что все средства "Газпрома", которые находились на территории Украины, арестованы и переданы в госбюджет.