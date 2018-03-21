С начала 2018 года почти 650 гражданам Российской Федерации запрещен въезд в Украину.

Об этом Укринформу сообщил помощник главы Госпогранслужбы и пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

"По состоянию на 21 марта запрещен въезд в Украину 648 россиянам", - сказал Слободян.

Он добавил, что в 2017 году был запрещен въезд в Украину 5 400 россиянам.

Как сообщала "Страна", ранее Парубий подписал закон о разрешениях СБУ на въезд российских исполнителей.

Мы писали, что Порошенко своим указом обязал россиян заранее сообщать о поездках в Украину.

Ранее стало известно, что львовские депутаты требуют запретить въезд в Украину депутату Сейма, который сжег портреты Бандеры и Шухевича на митинге в Варшаве под посольством Украины.