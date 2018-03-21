22 марта в Антарктиду на украинскую станцию "Академик Вернадский" отправятся сразу две украинские экспедиции. Об этом пишет издание "Главком".

Первая экспедиция, состоящая из 12 мужчин (7 научных и 5 технических работников) проведет на станции целый год.

"Это последняя зимовка, которая состоит исключительно из мужчин. Мы возвращаем практику гендерного равенства, чтобы наравне с мужчинами на станции проводили исследования и женщины, давали блестящие научные результаты. Думаю, что состав следующей летней экспедиции уже будет другим", - сказал и.о. начальника Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Участники экспедиции будут осуществлять метеорологические, биологические и геофизические исследования. В этом году биологические исследования расширят пятью новыми видами.

Вторая экспедиция - сезонная. Она состоит из 12 ученых, которые проведут на станции три недели.

Ученые будут отбирать образцы для исследований, заявки на которые подали 20 научно-исследовательских учреждений Украины.

Главными задачами украинских исследователей во время экспедиции на антарктическую станцию ​​"Академик Вернадский" является исследование климата, атмосферных изменений и окружающей среды.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве рассказал исполняющий обязанности директора Национального научного Антарктического центра Евгений Дикий, пишет издание "Главком".

"Во-первых, это метеорологических исследования, наблюдения озонового слоя и наблюдения верхних слоев атмосферы. К ним добавились уже почти 20-летние мониторинговые наблюдения колонии пингвинов и местной популяции тюленей. Это также важно, потому что они питаются исключительно одним продуктом - крилем, той самой креветкой, которую человек ловит в Южном океане", - сказал он.

И.о. директора НАНЦК подчеркнул, что в океане оценить запас креветки чрезвычайно трудная задача. Кроме того, по словам Дикого, кроме украинцев, еще много станций ежегодно мониторят количество пингвинов, других животных.

"Сравнивая эти данные с всего континента, можно приблизительно оценивать, как за это время меняется запас криля. Эти данные используются комиссией из живых ресурсов Антарктики для установления квот вылова", - пояснил он.

Кроме этого, перед украинскими полярниками стоит ряд других задач, таких как исследования состояния и динамики озоновой дыры, состояния ледников, состав антарктических почв, космической погоды и тому подобное.

"В этом году у нас бенефис геологов и геофизиков. С 12 пятеро - геоученые. Будет исследоваться динамика ледников, в частности делаться лазерное сканирование ледников", - сообщил Дикий.

Ранее "Страна" писала о том, что пингвины воруют оборудование на украинской полярной станции в Антарктиде.

Также мы сообщали, что в гости к украинским полярникам в Антарктиде приплыл морской слон и уснул в лодке..