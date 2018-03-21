Размещение Министерства финансов облигаций гривневого внутреннего госзайма позволило в среду, 21 марта на 3 копейки снизить безналичный курс доллара. Он торговался в диапазоне 26,28-26,32 грн./$.

Об этом сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

После провального аукциона недельной давности на ОВГЗ накопился двойной спрос. Совокупно гривневых гособлигаций раскупили на общую сумму 2,35 млрд. грн., и под часть проплат, которые закрывались сегодня, ожидались поступления валютных средств.

"По некоторым бумагам Минфин немного повысил доходность, потому интерес к облигациям был, и мы увидели активный аукцион. Валютные торги на межбанке начались с оглядкой на его результаты - все решили, что долларовые продажи будут значительными. Насколько валютные продажи на самом деле были связаны с ОВГЗ - точно неизвестно. Но они задали определенные настроения рынку. Уже после этого появились покупатели и раскупили предложенный объем. Обошлось без выхода Нацбанка на торги", - уточнил Гриненко.

Курсовые движения наблюдались только на начальной стадии торговли, после рынок скорректировался и успокоился. Большинство казначеев уверяет, что рынок в итоге не увидел потоков облигационного доллара.

"Торговая сессия открылась с гэпом к закрытию вчерашнего дня на уровне 26,25 грн./$. Однако продолжения не последовало и курс некоторое время колебался на уровне открытия, что послужило сигналом для покупателей, что ждать дальнейшего снижения курса доллара не стоит и котировки скорректировались до уровня 26,28-26,32 грн./$", - рассказал UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

"Факторами влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стали: период активных квартальных платежей, необходимость расчетов за купленные вчера на аукционе Минфина ОВГЗ, умеренные аппетиты наличного рынка и вчерашний сигнал регулятора, выкупавшего излишки валютного предложения в режиме запроса лучшего курса", - отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Общий объем торгов по итогам дня сократился со вчерашних $365,96 млн. до $347,52 млн. При этом из-за активизации аграриев заметно изменился раздел рынка на покупателей и продавцов. Из числа продавцов сегодня выделяли Райффайзен Банк Аваль, Креди Агриколь Банк и УкрСиббанк. А из покупателей - ранее активно продававшие ПУМБ, Приватбанк и Укрсоцбанк.

В кассах доллар дешевел намного живее, чем на межбанке.

"Наличный рынок продолжил сокращать курсовой разрыв с межбанком: утренний уровень котировок составил 26,36-26,41 грн./$, а к середине дня он снизился до 26,31-26,36 грн./$", - сообщил Куринной.

Самый дешевый бакс 21 марта продавали людям по 26,30 грн./$ - такой курс ставил Банк инвестиций и сбережений. А самый дорогой - по 26,80 грн./$ (Банк Фамильный).

Средняя стоимость валюты находилась в рамках 26,45-26,60 грн./$: Укрэксимбанк, Сбербанк, Приватбанк, Идея Банк, Укрсоцбанк, Кредобанк, ОТП Банк, УкрСиббанк, Проминвестбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль.

При этом выкупали доллар у людей в рамках 25,70-26,35 грн./$.

Еще резвее свои ценники понижали нелегальные менялы. Они начинали день в рамках 26,32-26,44 грн./$, затем опустили курсы к 26,27-26,37 грн./$, а завершал день черный рынок в рамках 26,29-26,31 грн./$.

В ближайшее время финансисты не обещают сколько-нибудь значительной раскачки курса доллара.

"Скорее всего, завтра межбанк будет открываться в рамках 26,25-26,35 грн./$, после чего доллар может еще немного просесть вниз. Не сильно, также, как и сегодня. До конца непонятно, какие объемы возмещений Госказначейство перечислит по НДС. Пока мы видели совсем небольшие суммы", - отметил Юрий Гриненко.

Олег Куринной ждет в четверг торговлю в рамках 26,30-26,40 грн./$, а его коллеги закладывают более широкие диапазоны.

"Похоже, торги принимают форму диапазона. Возможно в ближайшие дни продолжим торговлю в диапазоне 26,20-26,40 грн./$", - сказал UBR.ua начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Как сообщала "Страна", валовый внешний долг Украины вырос до $116 млрд. В четвертом квартале 2017 года валовой внешний долг сократился на 771 млн долл., или на 0,7%.

Отметим, что заробитчане приносят Украине в 4 раза больше валюты, чем иностранные инвесторы.