Медиахолдинг РБК отзывает всех работающих в Госдуме РФ журналистов в знак протеста против решения комиссии по этике в деле о жалобах журналисток на домогательства со стороны депутата Леонида Слуцкого.

Об этом сообщает РБК.

"Этим решением (об "отсутствии нарушений поведенческих норм" - Прим.Ред.) комиссия по этике, по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров. Мы не согласны с таким подходом и отказываемся считать нормальной позицию Думы по этому вопросу", - заявила один из руководителей объединенной редакции Елизавета Голикова.

Как сообщала "Страна", Дженнифер Лопес рассказала, как ее домогались в юности. По ее словам, один из режиссеров попросил ее снять рубашку и показать грудь, но Лопес отказалась.

Также писали и о сексдомогательствах в украинской политике.