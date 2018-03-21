Роды в Украине будет оплачивать государство. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

“Роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными для пациента после введения реформы. Государство покроет на 100% стоимость этих услуг”, - сказано в сообщении.

В ведомстве обратили внимание на то, что медицинская реформа не предусматривает введение оплаты за роды от рожениц.

Напомним, что медицинская реформа, утвержденная парламентом в прошлом году, подразумевает переход на частичную или полную оплату медицинских услуг кроме некоторых видов медицинской помощи.

Перечень платных и бесплатных услуг еще не утвержден. Первоначально предполагалось, что бесплатными будут только экстренные роды, а плановые - за отдельную плату. Однако, при окончательном утверждении законопроекта, все виды родов оставили бесплатными.

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