Сразу 15 миллионов гривен выделило Министерство образования и науки на капитальный ремонт украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобразования.

"В этом году МОН впервые за длительный период времени выделил около 15 млн гривен для проведения капитального ремонта на единственной украинской антарктической станции "Академик Вернадский", - говорится в сообщении.

Эти средства пойдут на то, чтобы создать комфортные условия для жизни на станции, а также улучшить возможности для проведения исследований.

21 марта прошли проводы 23-й украинской антарктической экспедиции.

"У нас есть много различных вызовов, в частности связанные с финансированием наших научных исследований в Антарктиде. Сейчас вся украинская антарктическая программа стоит 72 млн гривен. Впервые за много лет сюда заложены средства для проведения капитального ремонта на станции. Кроме того, благодаря проведению открытых тендерных процедур Национального антарктического научного центра в этом году удалось сэкономить около 10 млн гривен, которые мы хотим инвестировать в развитие и улучшение исследований", - отметила министр образования Лилия Гриневич.

Ранее "Страна" писала о том, что в гости к украинским полярникам в Антарктиде приплыл морской слон и уснул в лодке.

Также мы сообщали, что в Украине начали сборы антарктической экспедиции за 44,9 млн гривен.