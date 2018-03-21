Прокуратура совместно с СБУ задержала на взятке главного архитектора Василькова, а также начальника отдела государственной архитектурно-строительной инспекции города. Об этом написал Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Васильков. Прокуратурой АРК совместно с СБУ задержаны при получении 300 тыс. грн начальник отдела государственной архитектурно строительной инспекции и 10 тыс. долл. главный архитектор города", – написал генеральный прокурор.

Он также проинформировал, что за текущий год суды осудили 201 человек, выявленный Генпрокуратурой, МВД и СБУ.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Как сообщалось ранее, что недавно чиновник "Киевпастранса" погорел на взятке в 165 тыс гривен.

Традиции брать взятки в Украине сохранились. Так, 18 марта в "Борисполе" главных инспекторов таможни задержали на крупной взятке.