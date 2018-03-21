Представители ВО "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" еще раз анонсировали проведение в Киеве 3 апреля националистического марша.

Об этом сообщает пресс-служба "Свободы".

"Мы заставим услышать волю нации и Кабинет министров, и Верховную Раду, и Администрацию президента. Мы дадим начало реализации антиолигархического пакета коренных преобразований: пошагового плана уничтожения олигархической системы и восстановления социальной и национальной справедливости в украинском государстве", - заявили в "Свободе".

Сбор участников мероприятия запланирован на 10:00 на площади возле стадиона "Динамо" им. В. Лобановского. К участию в марше также присоединятся представители Конгресса украинских националистов, "С-14" и ОУН.

Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок в социальной сети Facebook написал, что прошел год с тех пор, как украинские националистические силы подписали манифест. Он также напомнил, что год назад состоялась первая совместная акция - Марш национального достоинства.

Как сообщала "Страна", националисты пытались закидать яйцами и зеленкой российское консульство, но не могли добросить.

Напомним, что 4 марта активисты праворадикальных организаций провели во Львове факельное шествие под антипольскими лозунгами.