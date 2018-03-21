Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник опроверг информацию о прослушке в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Об этом он сказал во время круглого стола в среду в Брюсселе, сообщает "Укринформ".



"К сожалению, специфика медийного пространства в Украине такова, что, не имея ни единого комментария от уполномоченных органов, журналисты пишут такое, что, честно говоря, фантастический роман просто отдыхает", - заявил Сытник, подчеркнув, что здесь "нечего комментировать".

Директор НАБУ также отметил, что журналисты имеют возможность спросить у руководителя САП Холодницкого, о том, что же "он там нашел в своем кабинете".

Напомним, ранее в СМИ появились слухи о прослушке в кабинете главы САП Назара Холодницкого, которая находилась в аквариуме. "Страна" разбиралась, что стоит за скандалом с прослушкой Назара Холодницкого.