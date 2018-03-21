В апреле 2018 года вступают в силу правила, которыми ограничивается количество "дворового" забоя животных (не на бойне). Об этом сказал глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа в интервью БизнесЦензор.

По словам Лапы, на сегодняшний день в Украине порядка 400 боен. "География расположения разная. В некоторых случаях максимальный радиус 20 км", - отмечает он.

Глава Госпродпотребслужбы уточнил, что пока речь идет об ограничении количества "дворового" забоя. То есть, начинается частичный переход на "централизованный" забой животных путем уменьшения количества забитых домашних животных не на бойне (подворно) в день.

"Раньше можно было забивать три головы в день, а теперь три головы в неделю. Если посчитать по три головы в неделю, то это 150 голов в год. Если забиваешь меньше, то можно это делать для себя. Но если больше, то речь идет о бизнесе, который должен работать по правилам", - считает глава службы.

Что касается полного запрета подворного забоя, то пока это только законодательное предложение. "Я читал во многих СМИ, будет запрет продавать "домашнее мясо". Откровенная ложь. Можно привезти на бойню, забить и потом реализовать на рынке. Запрета на реализацию нет. Просто забой должен проводиться в соответствии с требованиями, которые существуют во всех цивилизованных странах", - отметил он.

По данным Госпродпотребслужбы, в среднем 70-80% продукции, которая продается на рынках - это перекупщики, которые ездят по селам и собирают животных.

С 1 января 2025 продукты, полученные в результате забоя не на бойне, планируют использовать исключительно для собственного потребления или реализации на рынке в пределах 50 километров от места забоя.

Как сообщала "Страна", Рада хочет запретить продажу домашнего мяса из-за вспышки АЧС.

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