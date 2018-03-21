Сотрудники Киберполиции задержали подозреваемого в публикации на сайте Министерства образования и науки Украины изображения обнаженной девушки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киберполиции.

Согласно сообщению, уголовное производство было начато по факту вмешательства в работу государственного ведомственного сайта в сентябре 2017 года - по обращению государственного учреждения.

Следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса.

Во время проведения досудебного расследования работники Департамента киберполиции совместно со следователями Шевченковского управления полиции Киева установили, что к совершению преступления причастен 25-летний киевлянин.

Отмечается, что имея высшее техническое образование, мужчина обнаружил слабые места в работе официального сайта государственного учреждения.

Используя эти слабые места, подозреваемый заблокировал на некоторое время нормальную работу сайта, разместив на нем противоправный контент.

Кроме того, подозреваемый совершил рассылку с противоправным контентом на электронные адреса сотрудников министерства, которые были указаны на сайте этого госучреждения.

Оперативники киберполиции задержали мужчину в среду в Киевской области.

По месту жительства подозреваемого полицейские провели санкционированный обыск. Из его квартиры изъята компьютерная техника, которую мужчина использовал для противоправных действий. Техника направлена на экспертизу.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 361 (незаконное вмешательство в работу компьютеров, систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса.

В июле и сентябре 2017 года неизвестные размещали эротические фото на главной странице сайта Министерства образования и науки. В частности, при переходе из поисковых систем на сайт министерства сначала появлялись фото обнаженной девушки, а также упоминания фамилии Севастьянова.

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