Украина имеет целью в ближайшие 10 лет стать членом НАТО. Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Hamburger Abendblatt.

"Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель - в следующие 10 лет стать членом Альянса", - сказал Порошенко.

По мнению Порошенко, с Украиной Североатлантический альянс станет намного сильнее и эффективнее, чем сейчас. Президент Украины также подчеркнул, что после российской военной агрессии и разрушения международной системы безопасности альтернативы НАТО нет.

"Россия разрушила международную систему порядка после Второй мировой войны. Нет альтернативы сильному НАТО для глобальной безопасности", - добавил Порошенко.

Ранее президент сообщил, что примет участие в летнем саммите НАТО, несмотря на блокаду Венгрии.