Легендарный бывший полузащитник "Барселоны", "Милана" и сборной Бразилии Роналдиньо начал политическую карьеру. Об этом сообщает портал metropoles.com.

Сообщается, что звезда футбола вступил в бразильскую Республиканскую Партию и намерен участвовать в выборах 2018 года.

По данным издания, Роналдиньо попытается пробиться в Национальный конгресс. Его целью является одно из кресел в Федеральном сенате, где экс-футболист планирует заниматься законодательной деятельностью в Бразилии.

Известно, что игрок за свою карьеру становился обладателем "Золотого мяча-2005", лучшим футболистом мира по версии ФИФА 2004 и 2005 годов. В начале 2018 года бразилец завершил профессиональную футбольную карьеру.

Ранее "Страна" писала, что легендарного Пеле положили в больницу с истощением.

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