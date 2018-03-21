Мониторинг базы данных владельцев биткоина - блокчейна и идентификация ее пользователей стала "одной из приоритетных задач Агентства национальной безопасности США (АНБ) в последнее время".

Об этом передает The Intercept со ссылкой на секретные документы, полученные от Эдварда Сноудена.

Кроме того, отмечается, что интересы АНБ распространяются гораздо дальше публичного реестра биткоина.

Например, спецслужба США активно анализирует глобальный интернет-трафик и маскирующее программное обеспечение для борьбы с анонимностью пользователей.

Судя по одному из документов АНБ, агентство собирает приватную информацию пользователей, в том числе пароли, логи интернет-активности и идентификаторы устройств.

По данным издания, слежкой за интернет-активностью пользователей биткоина АНБ занимается еще с 2013 года в рамках программы под кодовым названием OAKSTAR. Новые документы также проливают свет на еще одно подразделение - MONKEYROCKET, которое в первую очередь сконцентрировано на мониторинге криптовалютных транзакций.

"Аналитики SSG11 обнаружили много полезной информации благодаря MONKEYROCKET, которая способна помочь отслеживать отправителей и получателей биткоинов", - говорится в одном из документов.

Кроме того, из бумаг следует, что для получения данных пользователей биткоинов АНБ использует систему XKeyScore - мощную международную инфраструктуру для мониторинга интернета, о которой впервые стало известно в 2013 году, когда Сноуден опубликовал засекреченные документы АНБ.

Ранее отдел науки и технологий АНБ опубликовал перечень компаний, получивших от секретной службы $1,3 млн на разработку "новых технологий кибербезопасности".

В 2016 году хакеры Shadow Brokers выставили на аукцион набор инструментов для шпионажа и наблюдения, похищенных у АНБ, за миллион биткоинов. Впрочем, впоследствии группа выложила в сеть часть кибероружия агентства и заявила о самороспуске.

Как сообщала "Страна", США нашли таинственного создателя биткоина с помощью тотальной прослушки.

Отметим, что шесть глав разведок США призвали американцев не покупать смартфоны Huawei и ZTE.