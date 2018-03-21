В Днепре на проспекте Кирова (после переименования - проспект Александра Поля) с крыши торгового цента Мириада 20 марта на прохожих рухнула глыба снега. Момент опасного падения попал в кадр пользователя Facebook.

Судя по видео, никто из людей не был серьезно травмирован, однако, все они на мгновение скрылись в клубе снежной пыли.

Видео: facebook.com/daniel.klyuchuk

Как сообщала "Страна", глыба льда с крыши уничтожила ангела на балконе музея Шевченко. Инцидент произошел в субботу, 10 марта. Кусок льда с крыши отбил голову скульптуре. Известно, что "Ангел доброты" был выполнен из пенополистирола, поэтому был хрупким.

Ранее мы писали, что в Киеве на голову пенсионерке рухнула глыба льда.

Также за выходные сосульки и снежные глыбы травмировали пятерых киевлян.