Коммунальщики готовят Киев к резкому потеплению: вывозят снег и расчищают почти 30 тысяч придорожных водостоков во всех районах города. Об этом сообщает "Вечерний Киев".

"В случае увеличения уровня воды к работе готовы илососы, гидромониторы, мотопомпы, передвижные насосные станции и насосные станции для откручивания воды в подземных пешеходных переходах", - отметили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

К работам по расчистке столичных водостоков привлечена спецтехника КК "Киевавтодор" и работники гидротехнических служб коммунальных предприятий корпорации.

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