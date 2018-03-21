Игрок сборной Бразилии Неймар представил новую игровую форму, в которой сыграет в финальной части ЧМ-2018. Ранее мы показывали, в каких формах сыграют другие команды.

Форма Бразилии выполнена в традиционных для сборной цветах - желтом и синем. Также есть элементы белого и зеленого. Об этом сообщается в Instagram бразильской сборной.

Напомним, ЧМ-2018 состоится с 14 июня до 15 июля в России.

Фото: instagram.com/cbf_futebol

Ранее Великобритания пригрозила отказаться от участия в ЧМ-2018 из-за инцидента со Скрипалем

Как сообщала "Страна", Исландия может поддержать Британию в бойкоте ЧМ-2018. Однако, участие национальной сборной в турнире под сомнение не ставят.

Напомним, что ФИФА утвердила видеоповторы и четвертую замену для ЧМ-2018 в России.