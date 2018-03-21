В больнице прооперировали пострадавшего пенсионера в ДТП с участием автомобиля из кортежа президента Петра Порошенко. Мужчину ожидает еще одна операция. Об этом сообщают "Украинские новости".

По словам сотрудника 17-й больницы, где находится пострадавший, операция была проведена на ноге.

В ближайшее время ожидается еще одна операция.

Врач сообщил, что состояние пострадавшего по-прежнему стабильное тяжелое, он находится в реанимации.

Напомним, сын пострадавшего 87-летнего Василия Андреевича рассказал, что отец не помнит об инциденте.

В день оформления пенсионера в больницу у него диагностировали тяжелый перелом голени левой ноги. Врачи подозревали, что мужчина в придачу получил инфаркт.

Как сообщала "Страна", в кортеже Порошенко после трагического инцидента изменилось количество машин - девять авто и реанимобиль.

Напомним, что кортеж Петра Порошенко позволяет себе ездить со скоростью 129 км/час и выезжать на встречную полосу, чтобы миновать заторы.