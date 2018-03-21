Пенсионер, которого сбил кортеж Порошенко, перенес операцию. На очереди - еще одна
В больнице прооперировали пострадавшего пенсионера в ДТП с участием автомобиля из кортежа президента Петра Порошенко. Мужчину ожидает еще одна операция. Об этом сообщают "Украинские новости".
По словам сотрудника 17-й больницы, где находится пострадавший, операция была проведена на ноге.
В ближайшее время ожидается еще одна операция.
Врач сообщил, что состояние пострадавшего по-прежнему стабильное тяжелое, он находится в реанимации.
Напомним, сын пострадавшего 87-летнего Василия Андреевича рассказал, что отец не помнит об инциденте.
В день оформления пенсионера в больницу у него диагностировали тяжелый перелом голени левой ноги. Врачи подозревали, что мужчина в придачу получил инфаркт.
Как сообщала "Страна", в кортеже Порошенко после трагического инцидента изменилось количество машин - девять авто и реанимобиль.
Напомним, что кортеж Петра Порошенко позволяет себе ездить со скоростью 129 км/час и выезжать на встречную полосу, чтобы миновать заторы.