Дочь погибшего юриста Ирины Ноздровской уверена, что задержанный по подозрению в убийстве Юрий Россошанский действовал не один. Как она сообщила "Стране", экспертиза показала, что ее мать была изнасилована.

Напомним, что тело известной правозащитницы Ирины Ноздровской было обнаружено 1 января в реке Козка, которая протекает в селе Демидов Вышгородского района Киевской области. По факту случившегося, возбуждено уголовное дело. Полиция задержала местного жителя, 69-летнего Юрия Россошанского, с которым у погибшей был длительный конфликт.

Как стало известно "Стране", в ходе досудебного следствия была проведена иммунологическая экспертиза. Согласно исследованию, накануне гибели погибшая вступила в половые отношения.

"Такие результаты экспертизы доказывает, что маму убивала группа лиц, – считает дочь погибшей Анастасия Ноздровская. – У нас с мамой не было секретов. Если бы у нее был мужчина, я бы об этом знала. Так что, скорее всего, это было изнасилование. Возможно, оно случилось уже после ее смерти, но я не склонна винить в этом 69-летнего Юрия Россошанского. Он для этого слишком старый".

Анастасия Ноздровская напомнила еще один момент, который говорит в пользу группового убийства.

"Юрий Россошанский так и не смог ответить следствию на вопрос о том, в чем была одета мама перед смертью, - говорит она. – А также рассказать, куда подевались ее сапоги и сумка. Судя по всему, он просто не знает. Значит вещи уничтожали его подельники. Кстати, следователи тоже считают что Россошанский действовал не один. Но, пока не установили личности соучастников преступления".

По мнению Анастасии Ноздровской и ее защитников, Юрию Россошанскому выгодно скрывать имена своих подельников.

"По не проверенным данным, его адвокаты будут настаивать на том, что Юрий Россошанский совершил убийство "в состоянии аффекта" - уточняет, Ноздровская. - Если им это удастся, то он получит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Другое дело, групповое убийство. По этой статье можно сесть в тюрьму и на 15 лет".

Дочь Ноздровской также считает, что следствие не спешит устанавливать остальных участников убийства.

"Я еще в январе называла следователю фамилии людей, которых наша семья подозревает в убийстве мамы, - отмечает Анастасия Ноздровская. - Все они жители нашего села. Один из них даже отбывал наказание в местах свободы, но допросили их только недавно. У меня есть ощущение, что следствию выгодно спустить дело "на тормозах". Проще говоря, максимально затянуть сроки расследования, чтобы общественность забыла об убийстве мамы и перестала требовать полноценного расследования".

Ранее "Страна" сообщала, что дочь Ирины Ноздровской сообщила страшные подробности гибели своей мамы.