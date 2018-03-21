Гражданин Украины пытался переправить в Индию элементы танковых прицелов и приборов наведения. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Киева.

"Сотрудники таможенного поста "Специализированный" Киевской городской таможни ГФС совместно со Службой безопасности Украины предотвратили попытку незаконного экспорта товаров военного назначения, которые гражданин Украины, как физическое лицо, пересылал в международном экспресс-отправлении в Индию. По документам, в отправлении должны быть вложены стеклянные заготовки для офтальмологического модулятора", - говорится в сообщении.

В отправлении содержалось 80 стержней, которые являются активными элементами (излучателями) для лазеров из специального стекла марки "ГЛС-34П", используемого в танковых прицелах и прицельных приборах наведения для поиска цели и ведения прицельной стрельбы в дневное и ночное время.

Запрещенные предметы таможенники обнаружили непосредственно на рентгене. Проведя обзор, сотрудники таможни нашли стеклянные заготовки, завернутые в бумагу с маркировкой "стержень активный". Идентификацию и характеристики товара проводили соответствующие эксперты.

Сейчас продолжаются оперативно-следственные мероприятия. Решается вопрос о задержании причастных лиц и сообщения им о подозрении в совершении уголовного преступления по признакам ст.201 и 333 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в "Борисполе" главных инспекторов таможни задержали на крупной взятке.

Еще отметим, что на границей с Польшей таможенники задержали машину, набитую разной валютой.