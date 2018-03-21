НАК "Нафтогаз Украины" увеличил апрельские цены на газ для промышленных потребителей на 7,4-9,8%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Нафтогаз Украины" опубликовал ценовые предложения на природный газ, который будут действовать с 1 апреля 2018 года для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Предложенные цены на природный газ расчитаны в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с "Нафтогазом".

"По сравнения с ценами на март 2018 года, в апреле цены увеличены на 7,4-9,8%", - отметили в компании.

Напомним, Германия обеспокоена войной "Газпрома" с "Нафтогазом".

Как сообщала "Страна", МВФ рекомендует Украине поднять цены на газ для населения. В свою очередь президент Порошенко раньше предполагал, что решение Стокгольмского арбитража может изменить требования Фонда.