Украинский телеканал СТБ уволил режиссера монтажа проекта "Холостяк" за показ в эфире карты Украины без Крыма. Об этом сообщила пресс-служба телеканала в среду, 21 марта.

"Телеканал СТБ завершил служебное расследование относительно недопустимого инцидента с картой Украины, на которой не было полуострова Крым. Выяснилось, что ситуация возникла из-за некорректного подхода режиссера монтажа проекта к использованию источников инфографики", - сказано в сообщении. В нем уточняется, что в результате этого 16 марта в эфире телеканала появилась карта Украины, очертания которой "противоречат позиции СТБ о государственных границах страны и статуса полуострова Крым как неотъемлемой части Украины".

Фото: facebook.com/TVchannelSTB

В результате сотрудник был уволен, а телеканал принес извинения телезрителям.

Как сообщала "Страна", Аласания заявил, что не выдаст фамилии редакторов, поставивших в эфир карту Украины без Крыма в эфире Первого украинского телеканала.

Мы писали, что болгарский телеканал извинился перед Украиной за карту без Крыма.