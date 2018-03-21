Власти США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против России в связи с отравлением в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Им предлагается несколько вариантов таких мер.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ США) Белого дома.

Так он прокомментировал сообщение телекомпании CNN о подготовке СНБ различных вариантов действий против России из-за отравления Скрипаля - вплоть до высылки дипломатов.

"Мы рассматриваем спектр вариантов действий, чтобы привлечь Россию к ответственности", - сообщил представитель исполнительной ветви власти США.

Сотрудник СНБ отказался отвечать на дополнительные вопросы, а также на просьбу уточнить, соответствуют ли действительности данные CNN о том, что изучается возможность выдворения из США российских дипломатов.

Издание отмечает, что согласно сведениям, полученным телеканалом, СНБ уже завершил разработку различных вариантов действий на случай решения президента США Дональда Трампа принять меры против России в связи с отравлением Скрипаля.

Самый жесткий вариант, по данным телеканала, предусматривает высылку из США российских дипломатов.

В соответствии с информацией, полученной CNN, которая ссылается на представителей Госдепартамента, подготовленные варианты действий активно обсуждаются на межведомственном уровне. При этом у американцев есть понимание того, что Россия однозначно ответит зеркально, если Вашингтон вышлет российских дипломатов.

Источники телекомпании подчеркнули, что речь идет о предварительном обсуждении возможных мер. На данный момент вообще нет уверенности, что Трамп решить сделать хоть какие-то шаги в связи с делом Скрипаля.

Как сообщала "Страна", инспекторы по запрещенному химическому оружию (ОЗХО) приступили к осмотру места отравления Скрипаля.

Отметим, что у Лаврова пригласили послов всех государств по делу Скрипаля.