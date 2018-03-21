С 1 января 2020 года парламент предлагает запретить продажу домашнего мяса крестьянами. Об этом говорится в проекте Закона Украины №7489, говорится на портале Верховной Рады.

Документом предлагается, чтобы мясо и другие продукты убоя использовались населением исключительно для собственного потребления.

Инициаторы законопроекта считают, что принятие документа поможет предупредить распространение особо опасных болезней животных.

"Так, в последние годы в Украине существует серьезная проблема распространения особо опасной болезни животных - африканской чумы свиней (АЧС). Так, в 2016-2017 годах было 91 и 140 случаев обнаружения указанной болезни соответственно. Распространение АЧС напрямую связано с отсутствием действенного государственного контроля при внутригосударственном перемещении живых животных и пищевых продуктов животного происхождения, в том числе отсутствие полномочий у Национальной полиции для проверки транспортных средств", - пояснили законодатели.

Документом также предлагается осуществлять убой исключительно на сертифицированных пунктах забоя. Исключение - собственное потребление выращенной продукции.

Напомним, что вспышки вируса АЧС в этом году были зафиксированы не менее 30 раз. Убытки от болезни, которую в Украине не могут обуздать уже третий год подряд, достигают миллиардов гривен.

Фермеры, между тем, обвиняют власти в бездействии и некомпетентности. Аналогичного мнения, похоже, и международные партнеры Украины. В Польше, в частности, даже решили отгородиться от Украины забором, чтобы минимизировать риск распространения АЧС на их территории.

Напомним, что по данным Госстата, за год в Украине рекордно подорожали мясо и яйца.