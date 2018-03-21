В четверг, 22 марта, в Киеве частично ограничат движение транспорта на Южном и Северном мостах. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора" на своей странице в Facebook.

По Южном мосту ограничения будут действовать через р. Днепр в направлении жилого массива Позняки (с 10:00 до 15:00).

По Северному мосту - через р. Днепр движение ограничат в направлении станции метро "Почайна" (с 12:00 до 20:00).

Уточняется, что такие меры носят вынужденный характер и связаны с проведением ремонтных работ.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве маршрутчики блокируют улицу Грушевского, протестуя против министра Омеляна.

Также в Киеве водитель Hyundai протаранил троллейбус из-за яркого солнца.