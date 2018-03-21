Министерство здравоохранения повторно подало исковое заявление против Национального медицинского университета имени Богомольца про устранение препятствий в пользовании имуществом государства. Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Twitter.

"Если ты не хочешь рассматривать исковое заявление Минздрава Украины, можно демонстрировать чудеса изобретательности. Хозяйственный суд Киева сомневается в моих полномочиях. Сайт КМУ, МЗУ и ЕГР (у суда есть расширенный доступ) - ненадежные источники. Переподали заявление и ждем с нетерпением реакцию", - написала Супрун 21 марта.

Фото: twitter.com/usuprun

Фото: twitter.com/usuprun

Ранее Хозяйственный суд Киева вернул Министерству здравоохранения исковое заявление, мотивируя это тем, что среди документов, которые сопровождали иск, отсутствуют доказательства, подтверждающие выполнение Супрун обязанностей министра.

Как сообщала "Страна", на днях глава Минздрава Ульяна Супрун сменила прическу. Фото.

Напомним также, что Минздрав отменил регулярный медосмотр украинцев.