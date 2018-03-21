В Киеве в среду 21 марта в мусорном контейнере на Лесном массиве работники коммунальной службы обнаружили мертвого ребенка. Об этом сообщают "Факты".

По информации издания, эксперты-криминалисты смогли определить ориентировочный возраст ребенка.

Уже установлена женщина, пояснившая, что у нее внезапно случился выкидыш. Шокированная произошедшим, она выбросила плод в мусор. Так ли это или выкидыш был спровоцирован, установит экспертиза.

Напомним, 14 марта в мусорном контейнере на заводе по переработке вторсырья в Киеве была обнаружена мертвой новорожденная девочка.

Правоохранители установили, что мусор был привезен с 8 по 14 марта от дома по улице Теремковской, 3. Мать младенца установить не удалось.

Как сообщала "Страна", горе-мать оставила младенца в коробке на автостанции в селе Луганской области.