В Житомирской области правоохранители изъяли у организаторов и участников незаконного бизнеса более три тонны необработанного янтаря.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Во время ряда обысков в областном центре и в населенных пунктах Олевского района правоохранители обнаружили расфасованный по фракциям янтарь, "черную бухгалтерию" дельцов и средства для незаконной скупки и добычи "солнечного камня", - говорится в сообщении.

Сейчас открыто уголовное производство по факту нарушения правил использования недр, продолжается досудебное следствие. Дельцам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Видео:Youtube.com/Служба безпеки України

Как сообщала "Страна", ранее полиция изъяла почти 140 кг янтаря на миллион гривен в Ровно.

Мы писали, что украинец в "Борисполе" пытался вывезти в Китай 10 кило янтаря в чемодане.

Ранее суд в Ровно арестовал тонну янтаря стоимостью около 10 миллионов гривен.