После драки под Кабмином полиция задержала семерых активистов
Полиция задержала семь человек после столкновений митингующих с силовиками в ходе акции протеста под зданием Кабмина.
Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" начальник отдела коммуникаций полиции Киева Оксана Блищик.
"Семь человек доставлены в территориальное управление полиции", - рассказала она.
По словам Блищик, сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Ранее "Страна" сообщала об ОмеLoop в центре Киева. Маршрутчики блокируют улицу Грушевского, протестуя против министра Омеляна.
Около 150 человек собрались у здания Кабинета министров Украины в центре Киева с требованием отставки министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
У входа в Кабмин была установлена сцена, с которой поочередно выступают участники акции. Митингующие развернули несколько транспарантов с надписями, критикующими деятельность Омеляна.
Кроме того, вдоль дороги у Кабинета министров по ул. Грушевского по обе стороны припаркованы более 20 маршруток.
Сначала акция проходила мирно, но затем митингующие подрались с полицейскими.