Полиция задержала семь человек после столкновений митингующих с силовиками в ходе акции протеста под зданием Кабмина.

Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" начальник отдела коммуникаций полиции Киева Оксана Блищик.

"Семь человек доставлены в территориальное управление полиции", - рассказала она.

По словам Блищик, сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее "Страна" сообщала об ОмеLoop в центре Киева. Маршрутчики блокируют улицу Грушевского, протестуя против министра Омеляна.

Около 150 человек собрались у здания Кабинета министров Украины в центре Киева с требованием отставки министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

У входа в Кабмин была установлена сцена, с которой поочередно выступают участники акции. Митингующие развернули несколько транспарантов с надписями, критикующими деятельность Омеляна.

Кроме того, вдоль дороги у Кабинета министров по ул. Грушевского по обе стороны припаркованы более 20 маршруток.

Сначала акция проходила мирно, но затем митингующие подрались с полицейскими.