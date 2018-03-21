Дорогие английские туфли, которые могут принадлежать Михаилу Саакашвили обнаружены на крыше дома, где в декабре 2017 года политик пытался спрятаться от сотрудников СБУ. Об этом сообщает ТСН.

Туфли заметила украинская телеведущая Светлана Вольнова. По ее словам пару обуви она заприметила со своего балкона, когда уже сошел снег.

Вольнова выяснила, что аналогичные туфли стоят 415 фунтов стерлингов (более 15 тысяч гривен по курсу НБУ). Телеведущая не берется утверждать, что они принадлежат Саакашвили. При этом отмечается, что на декабрьских кадрах трудно разобрать, обутым ли передвигался политик по крыше дома.

Фото: ТСН

"Его помощница во время переписки сначала намекает, что Саакашвили любит лоуферы из Британии, но потом сам Саакашвили все шутливо отрицает – мол, он не Золушка, туфельки не терял. И уточняет, что у него не 45-й, как писала Алена, а 47-й размер ноги. Вместе с тем на ботинках стоит британская маркировка размера 12-13, что соответствует украинскому 47-му", — говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о рассказе Саакашвили о том, что забрался на крышу ради звонка, а не для самоубийства.

Также Саакашвили заявил, что "Они гонялись за мной, как волк за зайцем в "Ну погоди!".