Из "Борисполя" возобновят авиарейсы на Корфу, Крит и Салоники
С 25 марта греческая авиакомпания Ellinair возобновит рейсы из киевского аэропорта "Борисполь" на о. Корфу, Крит и в город Салоники.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию аэропорта.
Первыми будут возобновлены рейсы в Салоники.
С июня будут запущены аналогичные перелеты и на острова Крит и Корфу. Авиаперевозчик будет выполнять рейсы из Киева на новых самолетах Airbus A319 и А320.
Кроме того, пассажиры Ellinair смогут бесплатно перевезти до 20 кг багажа и 8 кг ручной клади. Также пассажирам будут бесплатно предоставлять питание, включая детское и вегетарианское.
Ранее авиакомпания выполняла перевозки на самолетах ВС Avro RJ85.
Как сообщала "Страна", крупнейшая швейцарская авиакомпания возобновит полеты из Цюриха в Киев. Партнерство позволит украинцам путешествовать в Швейцарию четыре раза в неделю - в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.
Напомним, что лоукостер Wizz Air добавляет 16 новых маршрутов из Украины.