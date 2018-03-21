С 25 марта греческая авиакомпания Ellinair возобновит рейсы из киевского аэропорта "Борисполь" на о. Корфу, Крит и в город Салоники.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию аэропорта.

Первыми будут возобновлены рейсы в Салоники.

С июня будут запущены аналогичные перелеты и на острова Крит и Корфу. Авиаперевозчик будет выполнять рейсы из Киева на новых самолетах Airbus A319 и А320.

Кроме того, пассажиры Ellinair смогут бесплатно перевезти до 20 кг багажа и 8 кг ручной клади. Также пассажирам будут бесплатно предоставлять питание, включая детское и вегетарианское.

Ранее авиакомпания выполняла перевозки на самолетах ВС Avro RJ85.

Как сообщала "Страна", крупнейшая швейцарская авиакомпания возобновит полеты из Цюриха в Киев. Партнерство позволит украинцам путешествовать в Швейцарию четыре раза в неделю - в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

Напомним, что лоукостер Wizz Air добавляет 16 новых маршрутов из Украины.