Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухе про отставку министра внутренних дел РФ Сергея Лаврова. Заявления, распространенные рядом российских СМИ, он назвал спекуляцией. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Давайте поздравим Сергея Викторовича с днем рождения, и не будем обращать внимания на спекуляции!" - заявил Песков.

Как выяснилось, Сергею Лаврову сегодня исполнилось 68 лет. Свой день рождения он встретил в Токио, где находится с визитом. Утром он провел переговоры с японским коллегой, который преподнес ему праздничный торт в форме футбольного мяча.

Как сообщала "Страна", Лавров ранее заявил, что в России не намерены признавать самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР".

Напомним также, что после телефонного разговора Трамп захотел встретиться с Путиным лично и обсудить Украину.