С начала 2018 года "Киевэнерго" не поверяет счетчики горячей воды в квартирах киевлян и жителям столицы теперь нужно общаться в одну из компаний, у которой есть лицензия на проведение таких работ. Об этом говорится в сообщении на сайте ПАО "Киевэнерго".

"С начала 2018 года в действие вступили утвержденные НКРЭКУ новые тарифы на централизованное отопление и горячее водоснабжение, в которых не предусмотрены расходы на поверку индивидуальных счетчиков горячего водоснабжения", – поясняют в компании.

Основной для изменений стал закон "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", в котором указано, что обслуживание и замена приборов учета тепловой энергии осуществляется за счет их владельцев.

Чтобы поверить счетчик горячей воды, клиентам нужно будет непосредственно общаться в компанию, которая имеет право на проведение таких работ. При этом услугу нужно будет не только заказать, но и оплатить.

Ранее "Страна" писала о том, что разработан порядок установки счетчиков тепловой энергии и воды в домах украинцев.

Также Порошенко подписал закон, который запрещает устанавливать домовые счетчики газа без согласия всех жильцов.