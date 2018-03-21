Оппозиционный депутаты парламента Косово распылили слезоточивый газ в зале во время голосования за соглашение о признании линии госграницы с Черногорией.

Об этом сообщает издание KosovaPress.

Это уже не первое голосование за это решение. Ранее голосование по границе провоцировали потасовки между активистами и полицейскими.

По данным издания, к активному протесту прибегли депутаты из радикального оппозиционного движения "Самоопределение". Они считают, что утверждение этого документа несправедливо распределяет границы. Черногории якобы отходит 8 тысячам гектаров земли Косово.

Фото: kosovapress.com

Ранее "Страна" сообщала, что Испания против того, чтобы Косово вошло в Евросоюз.

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