В парламенте Косово депутаты распылили слезоточивый газ
Оппозиционный депутаты парламента Косово распылили слезоточивый газ в зале во время голосования за соглашение о признании линии госграницы с Черногорией.
Об этом сообщает издание KosovaPress.
Это уже не первое голосование за это решение. Ранее голосование по границе провоцировали потасовки между активистами и полицейскими.
По данным издания, к активному протесту прибегли депутаты из радикального оппозиционного движения "Самоопределение". Они считают, что утверждение этого документа несправедливо распределяет границы. Черногории якобы отходит 8 тысячам гектаров земли Косово.
Фото: kosovapress.com
Ранее "Страна" сообщала, что Испания против того, чтобы Косово вошло в Евросоюз.
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