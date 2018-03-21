Украинский бизнес предупреждают о новых волне хакерских-атак. Вирусные письма рассылаются на электронные почтовые ящики предприятий от имени Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК), а также Государственной фискальной службы (ГФС). Об опасности друг друга предупреждают бухгалтера украинских предприятий, пишет Лига.

От псевдо-ГФС письма приходят с темой "Обращение руководителю предприятия" о том, что компания якобы уклонялась от уплаты налогов. От липового НАПК приходит опрос с темой "Уважаемый гражданин!". Письма присылают с обратными адресами в Японии r.oodaira@nishikawa-kogu.co.jp, product@vousetes.co.jp, mrc@x-make.sky-office.jp и пр.

Также вредоносные письма могут приходить от имени Исполнительной службы или гласить о каком-то виде административного правонарушения, предупреждают пользователи.

Фото: ubr.ua

Эксперты призывают ни в коем случае не открывать подобные письма – все они содержат вредоносные прикрепленные файлы. А в случае получения отправлений с сомнительных адресов, немедленно их удалять.

Как сообщала "Страна", ранее сайт украинского разработчика ПО заразил вирусом 3000 компьютеров клиентов.

Мы писали, что в сети появился вирус, который маскируется под игры с Google Play и ворует пароли мобильного банкинга.





