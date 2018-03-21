На среду, 21 марта 2018 в Украину все еще запрещен въезд для 538 граждан Российской Федерации.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, передает УНН.

"Предоставляем статистические данные о гражданах Российской Федерации, которым на 21.03.2018 запрещен въезд в Украину, - 538 человек", - говорится в опубликованном сообщении.

С начала 2017 года въезд в Украину был запрещен для 2 500 иностранцев, 616 из которых - россияне.

В 2016 году органы охраны границы запретили въезд в Украину 5379 иностранцам, 1239 из них - граждане Российской Федерации.

Как сообщала "Страна", на Буковине контрабандисты пытались отбить у пограничников своих подельников.

По данному факту сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований за совершение уголовного преступления по ч.4 ст. 345 УК, предусматривающей ответственность за угрозу или насилие относительно работника правоохранительного органа в связи с его служебной деятельностью.

Отметим, что гражданин Косово пытался проникнуть в Украину на свидание с девушкой.