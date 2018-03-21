Сегодня, 21 марта, возле Кабинета министров Украины произошли столкновения между полицейскими и митингующими. Об этом сообщает УНИАН.

Сообщается, что столкновения начались после того, как правоохранители задержали нескольких митингующих.

Активисты пытались освободить задержанных коллег из рядов правоохранителей, после чего началась потасовка.

Как сообщала "Страна", сегодня водители киевских маршруток устроили на улице Грушевского акцию протеста, движение транспорта в месте проведения митинга было затруднено.

Напомним, водители презентовали и новый вид транспорта "ОмеLoop", показали "антикоррупционный суд" над министром инфраструктуры по случаю 700 дней его работы.

Митингующие требовали отставки министра инфраструктуры, который "не справляется со своими обязанностями", о чем говорят ужасные украинские дороги.

Ранее в соцсетях обсуждали, сможет ли Украина построить собственный вакуумный поезд.